С начала года в Кузбассе 1427 иностранных граждан получили СНИЛС

Именно столько иностранных работников специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области зарегистрировали в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) с января по сентябрь 2018 г. и выдали им свидетельства. Для сравнения: за аналогичный период 2017 г. иностранцам выдано 1303 свидетельств.

Напомним, что все работодатели, у которых трудятся иностранные граждане и лица без гражданства, обязаны зарегистрировать их в российской системе обязательного пенсионного страхования.

Уплата страховых взносов работодателем в ПФР зависит от того, в каком миграционном статусе находится работающий у него иностранный сотрудник: «временно пребывающий», «временно проживающий» и «постоянно проживающий».

За «временно пребывающего» сотрудника страховые взносы вносятся в случае заключения с ним трудового договора или договора гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, либо договор авторского заказа. В вышеперечисленных случаях страховые взносы на обязательное пенсионное страхование уплачиваются в том же порядке, что и за российских работников, а страховые взносы на обязательное медицинское страхование не начисляются, если другое не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

За «временно проживающего» на территории России сотрудника страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование необходимо уплачивать в том же порядке, как и за российских работников, если другое не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

В отношении «постоянно проживающих» иностранных граждан, у которых есть вид на жительство, отчисления также должны производиться и на обязательное пенсионное и на обязательное медицинское страхование и по тем же тарифам, как и за российских работников.

Обращаем внимание, что на выплаты в пользу временно пребывающих на территории Российской Федерации высококвалифицированных иностранных специалистов (№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не начисляются. Также за них не начисляются взносы на обязательное медицинское страхование.

Помимо миграционного статуса на уплату взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование может влиять и то, откуда прибыл «иностранец» в Россию. Например, на выплаты, осуществляемые работодателем в отношении граждан Вьетнама, Китая, временно пребывающим на территории нашей страны, страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование не начисляются. За гражданина, который прибыл из Корейской Народно – Демократической Республики и находится в статусе временно пребывающего, работодатель обязан уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. На обязательное медицинское страхование это не распространяется.

Работодатели в случае найма иностранных граждан должны отслеживать их миграционный статус для соблюдения норм российского пенсионного и трудового законодательств. Также работодатель несет ответственность за неуплату страховых взносов за иностранных работников на тех же основаниях, как и за российских сотрудников.

Со всеми формами документов, необходимых для регистрации иностранного работника в системе ОПС, форматами данных, правилами проверки отчетности можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России , воспользовавшись электронным сервисом «Кабинет страхователя».