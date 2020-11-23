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С начала года в Кузбассе провели 48 бесплатных трансплантаций органов

Жители региона, несмотря на пандемию, продолжают получать высокотехнологичную медицинскую помощь. С начала года в Кузбассе уже провели 48 бесплатных трансплантаций органов, в том числе 37 пересадок почки, 5 — сердца и 6 — печени. Все операции проведены на условиях софинансирования федерального и областного бюджетов.

В ночь с 21 на 22 ноября бригада из 17 специалистов Кузбасского гепатологического центра больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского выполнила очередную трансплантацию.

Операция по пересадке печени 50-летнему новокузнечанину длилась 9 часов. За работой кузбасских хирургов наблюдали два студента из Индии, проходящие практику на 4 курсе лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского университета. Прооперированный пациент сейчас находится под наблюдением врачей.

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kuzbassnews.ru
23/11/2020
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