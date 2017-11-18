С начала сезона в Шерегеше травмировались три туриста

По данным «Агентства по защите населения и территории Кемеровской области» с начала горнолыжного сезона спасатели уже три раза оказывали помощь отдыхающим, получившим травмы различного рода на горнолыжных склонах горы Зелёная в Шерегеше.
Спасатели, которые в связи с открытие сезона теперь ежесуточно несут дежурство на горнолыжных спусках, оказывали первую помощь и передавали травмированных бригаде скорой медицинской помощи.
По мнению спасателей, основной причиной травматизма на горных трассах является несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, состояние алкогольного опьянения и переоценка своих возможностей.
Специалисты-спасатели находятся в постоянной готовности оказать помощь пострадавшим. У них на вооружении - снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации пострадавших.
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