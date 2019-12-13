С нового года увеличиваются страховые пенсии по старости

С 1 января 2020 года страховые пенсии и фиксированные выплаты к страховой пенсии будут проиндексированы на 6,6 %, что значительно превысит уровень инфляции. В Кузбассе это коснется 703 тыс. получателей страховой пенсии по старости.

Таким образом, в будущем году средний размер страховой пенсии по старости с учетом индексации пенсии составит 16 017,85 руб. Для сравнения: средний размер страховой пенсии по старости в 2019 г. – 15 025,90 руб.

Индексации подлежат все страховые пенсии, независимо от факта работы пенсионера. При этом у работающих пенсионеров это повышение фиксируется на лицевом счете, но выплата пенсии осуществляется без учета суммы индексации. Увидеть эту разницу пенсионер может, зайдя в свой Личный кабинет на сайте ПФР.

Работающим пенсионерам, получающим страховую пенсию без учета индексации, после увольнения размер выплачиваемой пенсии увеличивается на все проведенные за время его работы индексации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Обращаем внимание, что никаких заявлений на индексацию подавать не потребуется. Размеры пенсионных выплат будут пересчитаны автоматически.