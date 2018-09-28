С уважением и поддержкой к старшему поколению

В преддверии Международного Дня пожилого человека коллектив Отделения ПФР по Кемеровской области желает всем пенсионерам здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая им различные виды пенсионных и социальных выплат. В Кемеровской области через Управления ПФР получают пенсию 868 тыс. пенсионеров, из них:

- женщин 553 тыс. (64 % от числа пенсионеров),

- мужчин 315 тыс. человек (36 % от числа всех пенсионеров).

Работающих пенсионеров 190 тыс. человек (22 % от общего числа пенсионеров), из них:

- женщин 114 тыс. (60 % от числа работающих)

- мужчин 76 тыс. (40 % от числа работающих).

Самой пожилой пенсионерке, проживающей в г. Новокузнецке, в этом году исполнилось 113 лет.

В Кемеровской области средний размер страховой пенсии по старости составляет 14 128,62 руб.

Средний размер пенсии по инвалидности – 9 637,65 руб.

Ежемесячно на выплату пенсий и иных социальных выплат в Кузбассе ПФР направляет более 13,5 млрд рублей.

Ежемесячно около 4 тыс. человек в Кузбассе приобретают статус пенсионера, специалисты территориальных органов ПФР ежегодно назначают в среднем 48 тыс. пенсий.

Ежегодно ОПФР по Кемеровской области принимает активное участие в реализации социальных программ для пожилых людей. В 2018 году в области на эти цели из бюджета ПФР выделено 11,7 млн рублей. Из них 10,7 млн рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы социальных учреждений (психоневрологических интернатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов), 1,0 млн рублей – на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Так, благодаря этой программе, реализуемой совместно с органами социальной защиты Кемеровской области, в прошлом году пользователями компьютеров и сети Интернет стали 1556 кузбасских пенсионеров.