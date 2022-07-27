Samsung Galaxy A71 за 200 тысяч: житель Кузбасса взыскал со «Связного» 7-кратную стоимость сломавшегося смартфона

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, за отказ от добровольной замены вышедшего из строя телефона «SamsungGalaxyA71», приобретённого почти за 30 тысяч рублей жителем Мариинска в одном из салонов ООО «Сеть Связной», филиал компании обязан выплатить ему 212 тысяч рублей.

В конце марта 2021 года житель Мариинска в Кемерово приобрёл в одном из магазинов ООО «Сеть Связной» телефон Samsung Galaxy A71 почти за 30 тысяч рублей. На следующий день телефон вышел из строя, в связи с чем покупатель обратился в магазин с требованием его замены или возврата, на что ему было отказано. Вместо этого телефон направили в ремонт, после которого возвратили, по мнению компании, в исправном состоянии. Однако почти через полгода телефон снова перестал включаться.

Телефон снова забрали в ремонт, произвели сброс пользовательских данных и восстановили настройки до версии, рекомендуемой изготовителем, и вернули покупателю.

Через месяц телефон снова вышел из строя, зависая в режиме ожидания и в стандартных приложениях, и периодически перезагружаясь. В ремонт телефон у покупателя приняли 4 ноября 2021 года, но возвратили 12 ноября, не устранив дефект и отказав в гарантийном обслуживании.

В феврале 2022 года покупатель направил повторную претензию компании-продавцу, ответ на которую так и не дождался, после чего он обратился в суд за защитой своих прав.

Рассмотрев исковые требования, Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил исковые требования частично, снизив лишь компенсацию морального вреда с 30 тысяч до двух тысяч рублей.

Вступившим в законную силу решением суда с Филиала «Западно-Сибирский» ООО «Сеть Связной» в пользу жителя Мариинска взыскано около 200 тысяч рублей, в сумму которых вошли стоимость телефона, неустойка, компенсация морального вреда, расходы по оплате экспертизы, а также штраф за отказ добровольного удовлетворения требований потребителя.

Не согласившись с решением суда, компания обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, однако вчера (26 июля 2022 года) судебной коллегией по гражданским делам Кемеровского областного суда решение суда было оставлено без изменения.

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