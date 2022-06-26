Программа празднования шахтерского Сабантуя в Новокузнецке 26 июня

26 июня в Новокузнецке в рамках Года культурного наследия народов России и 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией состоится II международный шахтерский Сабантуй.

Центром праздничных мероприятий станет Театральная площадь Новокузнецкого драматического театра и парк имени Гагарина (Сад Металлургов). Почетными гостями праздника станут президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Программа Международного шахтерского Сабантуя в Новокузнецке

10:00 проспект Металлургов, Театральная площадь – шествие парада национальностей. Парад пройдет от Привокзальной площади до Театральной площади.

10:40 Театральная площадь – церемония встречи почетных гостей.

11:00 Театральная площадь – торжественное открытие Сабантуя. Выступление творческих коллективов Кузбасса.

11:20 Театральная площадь - шествие шахтеров Кузбасса и Татарстана.

11:30 Театральная площадь – театрализованная композиция творческих коллективов республики Татарстан.

11:55 Театральная площадь – приветственные речи губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и главы Татарстана Рустама Минниханова, обмен подарками.

12:20 Театральная площадь – рекорд России по самому массовому хороводу в национальных костюмах.

12:30 – 17:00 сад Металлургов, Театральная площадь, проспект Металлургов – концертная программа, выставки и выставки-продажи, фестиваль национальных кухонь, соревнования по борьбе корэш, детский сабантуй, мастер-классы по мультипликации, английскому языку, робототехники и многому другому. Будет работать мобильный павильон с животными.

12:00-14:00 Театр кукол «Сказ» - концертная программа, фаер-шоу.

12:00-17:00 Театр кукол «Сказ» - выставка моделей Новокузнецкого историко-технического клуба стендового моделизма «Легион».

15:00 Театр кукол «Сказ» - показ мультфильма «Монстры на каникулах».

16:00 Театральная площадь – награждение победителя в корэше.

16:00 – 17:00 Театральная площадь – выступление кавер-группы «Мы - русские».