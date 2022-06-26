Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Программа празднования шахтерского Сабантуя в Новокузнецке 26 июня

26 июня в Новокузнецке в рамках Года культурного наследия народов России и 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией состоится II международный шахтерский Сабантуй.

Центром праздничных мероприятий станет Театральная площадь Новокузнецкого драматического театра и парк имени Гагарина (Сад Металлургов). Почетными гостями праздника станут президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. 

 Программа Международного шахтерского Сабантуя в Новокузнецке

10:00 проспект Металлургов, Театральная площадь – шествие парада национальностей. Парад пройдет от Привокзальной площади до Театральной площади.

10:40 Театральная площадь – церемония встречи почетных гостей.

11:00 Театральная площадь – торжественное открытие Сабантуя. Выступление творческих коллективов Кузбасса.

11:20 Театральная площадь - шествие шахтеров Кузбасса и Татарстана.

11:30 Театральная площадь – театрализованная композиция творческих коллективов республики Татарстан.

11:55 Театральная площадь – приветственные речи губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и главы Татарстана Рустама Минниханова, обмен подарками.

12:20 Театральная площадь – рекорд России по самому массовому хороводу в национальных костюмах.

12:30 – 17:00 сад Металлургов, Театральная площадь, проспект Металлургов – концертная программа, выставки и выставки-продажи, фестиваль национальных кухонь, соревнования по борьбе корэш, детский сабантуй, мастер-классы по мультипликации, английскому языку, робототехники и многому другому. Будет работать мобильный павильон с животными.

12:00-14:00 Театр кукол «Сказ» - концертная программа, фаер-шоу.

12:00-17:00 Театр кукол «Сказ» - выставка моделей Новокузнецкого историко-технического клуба стендового моделизма «Легион».

15:00 Театр кукол «Сказ» - показ мультфильма «Монстры на каникулах».

16:00 Театральная площадь – награждение победителя в корэше.

16:00 – 17:00 Театральная площадь – выступление кавер-группы «Мы - русские».

Культура
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/06/2022
Культура
Топ
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus