Сборная Кузбасса взяла «серебро» на «Казыре-2017»

С 15 по 18 июня на базе «Белый камень» в Кузнецком Алатау состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму на водных дистанциях (4 класс).
В соревнованиях приняли участие команды Кемеровской, Новосибирской, Томской, Самарской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Хакасия, Москвы.
200 спортсменов-водников показали свое мастерство по преодолению водных дистанций «Слалом» и в командной гонке «Ралли», на скорость преодолевали водные пороги и препятствия, демонстрировали умение ориентироваться на воде, обносить опасные участки, оказывали помощь членам команды с берега, соревновались в спасательных работах на воде.
В общекомандном зачете первое место заняла Новосибирская область, второе место - Кемеровская область, третье - Красноярский край.
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