Сборная Кузбасса завоевала первое золото II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии»

На одной из четырех территорий проведения Игр в Кузбассе, в Таштагольском районе, прошли соревнования по фристайлу (ски-кросс). Кузбасская спортсменка Мария Бугаевская выиграла первую золотую медаль Игр «Дети Азии».

Мария Бугаевская стала победительницей среди девушек до 16 лет. Второе место заняла Диана Папулова из Башкортостана. Третье — София Промышленникова, представляющая Уральский федеральный округ.

Среди юношей победу одержал Петр Грищенко, серебро взял Максим Васяев (оба спортсмена представляют команду Москвы), третьим стал Роман Герц (Уральский федеральный округ).

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса