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Сборная Росгвардии стала призёром областного турнира по волейболу

В Кемерове волейболисты Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу продемонстрировали высокие спортивные достижения, войдя в число лучших команд в рамках соревнований среди силовых структур региона кемеровского областного отделения общества «Динамо». Турнир посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В волейбольном турнире приняли участие силовые ведомства Кузбасса, включая УФСБ, ГУФСИН, ГУ МВД и другие. По итогам игр определились полуфиналисты, среди которых команда Росгвардии, которые продолжили борьбу за призовые места в финальных матчах, разделившись на две группы.

Сборная Росгвардии заняла почётное второе место в своей группе, обойдя команду спортсменов из ГУФСИН. Золото соревнований завоевала сборная МВД.

В торжественной обстановке организаторы турнира вручили призерам и победителям заслуженные кубки, медали и грамоты.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/04/2025
Спорт
Кемерово

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