Сегодня отмечается государственный праздник - День русского языка

6 июня 2011 года Президентом Российской Федерации был подписан указ: «Установить День русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка А. С. Пушкина».

В учреждениях культуры Тяжинского округа прошел единый клубный день «Пока в России Пушкин длится». К мероприятию активно подключились юные участники художественной самодеятельности Новоподзорновского сельского Дома культуры, прочитавшие стихотворные произведения великого поэта России.