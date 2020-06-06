Сегодня отмечается государственный праздник - День русского языка

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6 июня 2011 года Президентом Российской Федерации был подписан указ: «Установить День русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка А. С. Пушкина».
В учреждениях культуры Тяжинского округа прошел единый клубный день «Пока в России Пушкин длится». К мероприятию активно подключились юные участники художественной самодеятельности Новоподзорновского сельского Дома культуры, прочитавшие стихотворные произведения великого поэта России.
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