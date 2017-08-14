Село Сарбала отметило свое 127-летие

12 августа, в субботу, в Сарбале состоялась концертная программа, посвященная 127-летию села. Работники учреждений культуры предусмотрели самостоятельные программы и для детей, и для взрослых, поэтому каждый участник праздника смог найти дело по душе.

Начало торжеству положили ведущие детской развлекательной программы Клепа (заведующий культурно- досуговым отделом Вальтер А.И.) и Ириска (воспитанница ДК «Прогресс» Нежданова Анастасия). Веселые игры для детей перемежались хореографическими и вокальными номерами таких студий ДК «Прогресс», как «Ритмы детства», «Кроха» и «Магия звука».

Бурю эмоций у всех участников торжества вызвал фестиваль красок холи, где дети и взрослые от души веселились, осыпая себя и всех окружающих фейерверком разноцветных красок.

Праздник продолжил хор «Поющие сердца» (руководитель Матющенко А.Р.), в исполнении которого прозвучали всем известные композиции «Хорошо гармонь играет», «Хороши весной в саду цветочки» и др. Представители старшего поколения с удовольствием подпевали участникам хора.

Выступление народного коллектива - фольклорного ансамбля «Скоморохи» из г. Прокопьевска поддержало общую атмосферу праздника. Исполнение народных песен в сопровождении живого звучания народных инструментов еще раз напомнило о таланте нашего народа и его поющей душе.

Ярким продолжением торжества стали концертные номера ДК «Энергетик», а завершила праздник вечерняя дискотека.