Село Сарбала отметило свое 127-летие

12 августа, в субботу, в Сарбале состоялась концертная программа, посвященная 127-летию села. Работники учреждений культуры предусмотрели самостоятельные программы и для детей, и для взрослых, поэтому каждый участник праздника смог найти дело по душе.
Начало торжеству положили ведущие детской развлекательной программы Клепа (заведующий культурно- досуговым отделом Вальтер А.И.) и Ириска (воспитанница ДК «Прогресс» Нежданова Анастасия). Веселые игры для детей перемежались хореографическими и вокальными номерами таких студий ДК «Прогресс», как «Ритмы детства», «Кроха» и «Магия звука».
Бурю эмоций у всех участников торжества вызвал фестиваль красок холи, где дети и взрослые от души веселились, осыпая себя и всех окружающих фейерверком разноцветных красок.
Праздник продолжил хор «Поющие сердца» (руководитель Матющенко А.Р.), в исполнении которого прозвучали всем известные композиции «Хорошо гармонь играет», «Хороши весной в саду цветочки» и др. Представители старшего поколения с удовольствием подпевали участникам хора.
Выступление народного коллектива - фольклорного ансамбля «Скоморохи» из г. Прокопьевска поддержало общую атмосферу праздника. Исполнение народных песен в сопровождении живого звучания народных инструментов еще раз напомнило о таланте нашего народа и его поющей душе.
Ярким продолжением торжества стали концертные номера ДК «Энергетик», а завершила праздник вечерняя дискотека.
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