Сельские жители Тяжинского округа приняли активное участие в подготовке к новогодним праздникам
Воспитанники детского дома «Ласточкино гнездышко» поселка Нововосточный, украсили окна учреждения к встрече Нового 2021 года. Работники Итатского ГДК, Тяжино-Вершинского СДК, детского сада «Домовенок» поселка Октябрьский приняли участие в подготовке к новогодним торжествам.
Новогодними картинками украсили окна Анна Гольченко, семьи Астаховых и Купцовых из поселка Итатский, Елена Андреева из деревни Старый Урюп, Ольга Георгиевна Кузина, Оксана Анатольевна Кабанова, Женя Назарова из поселка Октябрьский, Светлана Моргушко из поселка Нововосточный, Татьяна Палагаева из деревни Георгиевка, Алла Юстус, Лариса Павленко, Нина Скворцова и Тамара Бочкарева из деревни Акимо-Анненка, Дмитрий Говряков, Татьяна Нестеренко, Марина Волчецкая из села Преображенка, Надежда Барсукова из села Бороковка, Анастасия Егорова из деревни Новомарьинка, Людмила Бондарчук, Юлия Зомерфельд, Ольга Козлова, Светлана Кочадыкова, Ольга Щербакова из села Новоподзорново, Ирина Сергеевна Оноприенко, Нина Михайловна Суслова, Арина Панова, Валентина Кирилюк, Сергей и Семен Сазыкины из поселка Листвянка, а также Юлия Непомнящих из села Чулым.
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