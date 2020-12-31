Сельские жители Тяжинского округа приняли активное участие в подготовке к новогодним праздникам

В Кузбассе 27-летний парень погиб, попав под поезд На место происшествия прибыли специалисты областного Центра медицины катастроф. «Погиб 27 летний...

Сильные морозы вновь накроют Кузбасс Кемерово, 30 декабря 2020, 18:42 — REGNUM В Кемеровской области в период со 2 по 6 января 2021 года...

Власти рассказали где новокузнечане смогут перекреститься в холодной воде Специалисты уже приступили к изучению состояния льда на реках: осматривают его толщину и плотность...