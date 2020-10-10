Семь новых фельдшерско-акушерских пунктов начали прием пациентов в районах Кузбасса

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На этой неделе новые ФАПы открылись в отдаленных населенных пунктах Новокузнецкого и Тисульского районов, Промышленновского, Ижморского и Топкинского округов. До конца года в области установят еще 11 современных медпунктов.
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