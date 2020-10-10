Семь новых фельдшерско-акушерских пунктов начали прием пациентов в районах Кузбасса

Кемеровские родители попросили перевести школьников на «удаленку» Часть уроков проводится дистанционно.

В Кузбассе организуют ещё 500 коек для больных коронавирусом В разных городах Кузбасса будут организованы 500 дополнительных коек в стационарах для больных...

Стал известен возраст самого молодого скончавшегося от коронавируса пациента в Кузбассе Власти Кузбасса озвучили возраст самого молодого пациента с коронавирусом, скончавшегося в...