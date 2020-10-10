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Семь новых фельдшерско-акушерских пунктов начали прием пациентов в районах Кузбасса

На этой неделе новые ФАПы открылись в отдаленных населенных пунктах Новокузнецкого и Тисульского районов, Промышленновского, Ижморского и Топкинского округов. До конца года в области установят еще 11 современных медпунктов.

Здоровье
Топ
Ижморский
Новокузнецк
Промышленная
Тисуль
Топки
kuzbassnews.ru
10/10/2020
Здоровье
Топ
Ижморский
Новокузнецк
Промышленная
Тисуль
Топки
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