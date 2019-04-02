Новости Кузбасса

Год после отставки: чем занимается и на что живёт Аман Тулеев Ровно год назад жители Кемеровской области остались без губернатора Амана Тулеева. Больше 20 лет он...

В Кемерове затопило частный сектор В Кемерове талые воды затопили частный сектор в Заводском районе города. Городские власти...

В Кузбассе подросток штурмовал многоэтажку без страховки Первый человек-паук проснулся этой весной в Междуреченске. Видео, на котором запечатлен парень,...