Новости Кузбасса

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Данный конкурс проводится ежегодно с целью повышения уровня экологической культуры в обществе, привлечения жителей к сохранению природных ресурсов и бережному отношению к окружающей среде.
Муниципальный этап областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в Калтане уже состоялся. Местом его проведения стал выставочный зал «Музей». За победу боролись пять команд - семьи Туркиных, Андреевых, Биряльцевых, Дмитриевых и Рубцовых. Конкурсанты представили свою визитную карточку, презентовали семейный экологический проект, используя стихи, прозу, песни и танцы.
02/04/2019
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