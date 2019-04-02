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Семья Рубцовых представит Калтан в финале областного конкурса «Семья. Экология. Культура.»

Данный конкурс проводится ежегодно с целью повышения уровня экологической культуры в обществе, привлечения жителей к сохранению природных ресурсов и бережному отношению к окружающей среде.

Муниципальный этап областного конкурса «Семья. Экология. Культура» в Калтане уже состоялся. Местом его проведения стал выставочный зал «Музей». За победу боролись пять команд - семьи Туркиных, Андреевых, Биряльцевых, Дмитриевых и Рубцовых. Конкурсанты представили свою визитную карточку, презентовали семейный экологический проект, используя стихи, прозу, песни и танцы.

Общество
kuzbassnews.ru
02/04/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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