Сэномили электроэнергии на целый район

В компании «Россети Сибирь» подвели итоги деятельности по снижению потерь электроэнергии в 2019 году. Три кузбасских подразделения признаны самыми эффективными: Панфиловский, Яшкинский и Трудармейский районы электрических сетей.

Подобные рейтинги как инструменты мониторинга и стимулирования к максимально полной реализации потенциала энергосбережения и повышению энергоэффективности проводятся в компании регулярно. По результатам прошлого года сразу три подразделения Кузбасского филиала стали лидерами рейтинга. В совокупности Яшкинский, Панфиловский и Трудармейский районы электрических сетей передали потребителям 125,46 млн кВт*ч электроэнергии, при этом потери снизились на 8,14 млн кВт*ч ( или на 6 % по отношению к предыдущему году). Сэкономленного объема достаточно, к примеру, для того, чтобы в течение шести месяцев обеспечивать электроснабжение потребителей всего Яшкинского района Кемеровской области с населением более 27 тысяч человек.

Таких значительных результатов удалось добиться благодаря системной работе, включающей в себя целый комплекс мероприятий, в том числе – модернизацию существующих систем учета электроэнергии. Оснащенность точек учета интеллектуальными приборами во всех трех подразделениях достаточно высокая. В Панфиловском РЭС доля автоматизации составляет 57 %, в Трудармейском – 60 %, а в Яшкинском РЭС – 87 % соответственно. По мнению специалистов, автоматизация учета электроэнергии – самый действенный инструмент сокращения потерь. Снизить потери также помогает установка технического учета на подстанциях, своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов.

- Автоматизация учета – это порядок, наблюдаемость и прозрачность процесса передачи электроэнергии не только для энергетиков, но, прежде всего - для потребителей. Уходят проблемы с перепадами в сети, выходом из строя бытовой техники, снижается риск отключений и возникновения пожаров. Кроме того, для нас это возможность направить дополнительные, сэкономленные на покупке потерь средства на дальнейшее повышение надежности и качества электроснабжения жителей и предприятий Кузбасса, внедрение передовых цифровых технологий, – отметил заместитель генерального директора – директор Кузбасского филиала «Россети Сибирь» Иван Клейменов.

Напомним, по итогам 2018 года Кузбасский филиал компании «Россети Сибирь» был лидером в рейтинге снижения потерь среди крупных российских электросетевых компаний, сформированном Минэнерго РФ.