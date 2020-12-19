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Сергей Цивилев: Международные игры «Дети Азии» будут способствовать развитию и популярности спорта в Кузбассе

Губернатор Сергей Цивилев и президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов подписали соглашение о проведении в Кузбассе II Международных зимних спортивных игр «Дети Азии-2023». 

«В Кузбассе активно создается инфраструктура для проведения международных соревнований по зимним видам спорта, и мы продолжим развивать ее, чтобы достойно принять игры «Дети Азии». Планируем, что в 2023 году к нам приедут около 800 юных спортсменов из многих стран мира. По нашему предложению расширена программа соревнований: к 8 видам спорта будут добавлены керлинг и фристайл. Организация игр такого уровня будет способствовать росту популярности зимних видов спорта среди кузбасской молодежи. Всей инфраструктурой, которая будет создана и отремонтирована к соревнованиям, затем смогут пользоваться как наши спортсмены, так и все жители региона»,— подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В итоге соревновательную программу II Международных зимних спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в феврале 2023 года, войдут 10 видов спорта: биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание, хоккей, керлинг и фристайл (ски-кросс). Соревнования будут проходить в четырех городах Кузбасса: Кемерове, Таштаголе, Новокузнецке и Междуреченске.

Накануне подписания соглашения представители Международного комитета игр «Дети Азии» посетили предполагаемые места проведения соревнований и церемоний открытия и закрытия, осмотрели сопутствующую инфраструктуру.

Политика
Спорт
kuzbassnews.ru
19/12/2020
Политика
Спорт
Новости Кузбасса

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