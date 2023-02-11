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Сергей Цивилев осмотрел междуреченские детские сады № 40 «Калинка» и № 10 «Чайка»

В них был проведён капитальный ремонт в рамках программы «Мой новый детский сад».

«Калинку» построили в 1983-м. Это первый капитальный ремонт учреждения с момента его основания. Детский сад примет 150 детей от полутора лет, всего – 6 групп. Сергей Цивилёв осмотрел здание и пообщался с воспитателями. Отметил, что до открытия международных игр «Дети Азии», малыши должны зайти в обновленный детский сад.

После открытия в «Калинке» возьмут курс на экологическое воспитание. В новой лаборатории воспитанники научатся выращивать различные культуры, организуют свою первую мини-ферму, будут изучать природные процессы. А летом на улице посадят свой огород. Также на территории отремонтированного детского сада появится городок для изучения ПДД и новые детские площадки.

Стоимость капремонта – 74,7 млн рублей (областной бюджет – 24,3 млн, местный бюджет – 50,4 млн).

Посетил Сергей Цивилёв и детский сад «Чайка», где возьмут курс на изучение космоса. Его построили еще раньше, в 1968 году. В феврале 2023-го учреждению исполнится 55 лет. За эти годы детский сад ни разу не переживал капитальный ремонт.

Губернатор оценил условия для отдыха и питания маленьких космонавтов. Но главный вердикт от сотрудников, которые здесь трудятся. «Нам очень повезло. Комфортно, уютно, большой простор для творчества», - сказали воспитатели «Чайки».

Стоимость капремонта – 90,1 млн рублей (областной бюджет – 72,1 млн, местный бюджет – 18 млн.

Детский сад примет 107 детей возрастом от полутора лет (4 группы). После капитального ремонта «Чайка» возьмёт направление на изучение космоса. В детсаду появилась лаборатория, где малыши будут проводить опыты, ставить эксперименты и изучать небесные тела. А на территории садика установлена игровая площадка «Космодром детства», где в теплое время года будут проходить занятия на эту же тему.

Также в «Чайке» оборудован логопедический кабинет, которого раньше не было, и мульт-студия. Педагоги будут создавать с юными творцами собственные мультфильмы.

Сейчас учреждения получают разрешительную документацию, после чего смогут открыть свои двери для малышей.

 

 

Фото: отдел по работе со СМИ Междуреченского ГО

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kuzbassnews.ru
11/02/2023
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