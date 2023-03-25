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Сергей Цивилев почтил память жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возложил цветы к памятнику в кемеровском Парке Ангелов. В памятной церемонии приняли участие родные и близкие жертв трагедии, глава Кемерова Дмитрий Анисимов, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев.

У часовни иконы Божией Матери «В скорбех и печалех утешение» прошла заупокойная панихида. После этого глава региона встретился с родственниками погибших.

Во время пожара 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Поминальные молебны в храмах разных конфессий проходят по всему региону.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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