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Сергей Цивилев подписал соглашение о завершении строительства Крапивинской ГЭС и модернизации НкАЗ

4 июня в Санкт-Петербурге правительство Кузбасса и компания РУСАЛ в рамках международного экономического форума подписали соглашение о завершении строительства Крапивинской гидроэлектростанции. Подписи под документом поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. «Введение в строй такого значимого объекта в Кузбассе не только позволит улучшить водоснабжение региона. Будут созданы дополнительные современные рабочие места. В свою очередь, это даст новый импульс развитию близлежащих городов и поселков, повышению уровня жизни и, как следствие, положительно скажется на диверсификации экономики», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

Строительство Крапивинского гидроузла началось в 1975 году, однако так и не было завершено. РУСАЛ подключит своих представителей к работе проектного комитета, наладит взаимодействие с проектными организациями и привлеченными экспертами, а также рассмотрит возможность участия в финансировании проекта.

«Кузбасс — современный, динамично развивающийся регион. Реализация проекта по достройке Крапивинской ГЭС поможет обеспечить промышленные предприятия Кемеровской области чистой энергией и существенно улучшить экологическую обстановку, а также водоснабжение региона. Ожидается, что среднегодовая выработка станции составит более 2 млрд кВт*ч», — сказал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Кроме того, в целях исполнения послания Президента РФ Федеральному Собранию о поддержке проектов бизнеса по экологической модернизации предприятий от 21 апреля 2021 года, развития экономического потенциала и промышленного комплекса, а также повышения инвестиционной привлекательности региона стороны подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по внедрению новых технологий в «РУСАЛ Новокузнецк». Проект будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе Новокузнецке и Кузбассе в целом.

Развитие энергетической отрасли — один из важнейших шагов по диверсификации экономики региона, предусмотренных программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 6 марта 2021 года. В документе содержится комплекс мер, направленных на поддержку не связанных с добычей угля сфер производства. В целом финансирование программы составит 55 млрд рублей, 51 млрд из которых будут направлены в регион из федерального бюджета.

Политика
Экономика
Кемерово
Крапивинский
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/06/2021
Политика
Экономика
Кемерово
Крапивинский
Новокузнецк

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