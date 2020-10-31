Сергей Цивилев продлил программу льготной кузбасской ипотеки до 1 июля 2021 года

Госпрограмма льготной ипотеки под 6,5% годовых была запущена по поручению президента России Владимира Путина. По условиям федеральной программы господдержки льготная ставка действует на протяжении всего срока ипотеки — до 30 лет. Оформить такой кредит можно на квартиру в новостройке с первоначальным взносом от 15%.

В Кузбассе ипотеку сделали еще более доступной, снизив ставку до 5,6%. А если речь идет о приобретении жилья в сельской местности, снизить ставку можно вплоть до 2,7%.

«Кузбасская инициатива помогла улучшить жилищные условия более двух тысяч жителей региона. Это оказало существенную поддержку и строительной отрасли: даже в период пандемии темпы возведения жилья в регионе не снижались», — отметил Сергей Цивилев.

В рамках подписанного кузбасского соглашения компании-работодатели компенсируют своим сотрудникам не менее 10% от суммы первоначального взноса (процент субсидирования может быть больше, предприятие определяет сумму в индивидуальном порядке).

Возможностью купить квартиру на льготных условиях за полгода воспользовались уже 2248 жителей Кузбасса. В том числе 67 договоров на 112 млн рублей было заключено в рамках кузбасского соглашения по сниженной ставке — 5,6% годовых. Еще 105 заявок на 190 млн рублей находятся на рассмотрении и в процессе оформления. Сельскую ипотеку оформили уже около 500 кузбасских семей.