Сергей Цивилёв принял участие в праздновании 400-летнего юбилея Новокузнецка

Участие в праздновании 400-летнего юбилея Новокузнецка принял врио губернатора Сергей Цивилев.

По словам Цивилёва, город является крупнейшим индустриальным научным, культурным, деловым центром области. Но главное его достояние — это новокузнечане: открытые, искренние, талантливые. Жители города принимали активное участие во встречах с представителями руководства региона — делились идеями, вносили свои предложения в Стратегию развития Кузбасса.

Сергей Цивилев подчеркнул, что к юбилею проведена большая работа. Только крупных объектов было отремонтировано около 15, среди них знаменитый среди горожан ДК «Алюминщик», арена Кузнецких металлургов, Дом Байкалова, в котором сейчас находится музей Достоевского и многое другое. «Нам с главами городов и районов провели автобусную экскурсию, и мы лично убедились, что все выполнено — Новокузнецк преобразился», — отметил врио, обратив внимание новокузнецкий властей, что такая работа должна вестись системно и на постоянной основе.