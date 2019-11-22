Серийное производство сыра началось в Промышленновском районе

В поселке Первомайском (Промышленновского район) открылась сыроварня Лобанова в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Сыроварня начала работать еще летом 2019 года. Тогда производство посетил губернатор Сергей Цивилев, после дегустации трех видов козьего сыра губернатор отметил высокое качество продукции и обозначил важность производства на новом российском оборудовании.
Сейчас на сыроварне Лобанова начался серийный выпуск продукции. Ежемесячно здесь перерабатывается около 4 тыс. литров козьего и 7 тыс. литров коровьего молока, производится до полутора тонн мягких, полутвердых и твердых сыров девяти видов, а также сливочное масло. Весной 2020 года выработку сыров планируется увеличить до 3 тыс. тонн.
Фото: пресс-служба АКО
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