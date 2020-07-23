Сертификат на материнский капитал теряет форму

На привычном бланке он уже распечатываться не будет, потому что с 15 апреля 2020 года оформляется только в электронном виде. На сегодня в Кемеровской области уже оформлено 3184 таких сертификата.

При необходимости мама может получить на бумажном носителе копию электронного сертификата, заверенную руководителем органа ПФР по месту обращения.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Пенсионный фонд проверяет информацию о детях и родителях для определения права и выносит решение о выдаче (невыдаче) сертификата. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг

Напомним, что этом году размер материнского (семейного) капитала (МСК) за рождение (усыновление) с 2020 года первого ребенка составляет 466 617 рублей. За рождение (усыновление), начиная с 2020 года, второго ребенка (или последующего, если право на материнский капитал ранее не возникло), размер МСК составляет 616 617 рублей. У семей, в которых второй ребенок родился до 2020 года, сумма сертификата на материнский капитал осталась прежней - 466 617 рублей (учетом индексации).

Всего в этом году органами Пенсионного фонда оформлено 9870 сертификатов на материнский (семейный) капитал. Из них 5519 на первых детей и 4351 - на вторых (и последующих, если ранее не возникало право).