Шахматы для «моржей»

19 января на базе отдыха “Южная” посёлка Чистая Грива собрались любители шахмат, чтобы сыграть несколько партий в “шахморж” – мини-турнир, совмещающий в себе крещенское купание в проруби и игру шахматы.

Представители шахматной федерации Новокузнецка, предприниматели южной столицы Кузбасса и журналисты встречаются в зимней проруби не в первый раз - несколько лет назад президент областной федерации, международный арбитр Максим Ивахин и председатель попечительского совета городской шахматной федерации Александр Волобуев предложили оригинальную идею совмещения крещенского купания в проруби с игрой в шахматы.

Инициатива нашла поддержку среди единомышленников. И вот уже в пятый раз любители интеллектуальной игры встречаются на двоеборье.

Главное условие - быть здоровым и непременно заходить в воду разогретым.

Фото: Ярослава Беляева