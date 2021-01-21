Шахматы для «моржей»

19 января на базе отдыха “Южная” посёлка Чистая Грива собрались любители шахмат, чтобы сыграть несколько партий в “шахморж” – мини-турнир, совмещающий в себе крещенское купание в проруби и игру шахматы.
Представители шахматной федерации Новокузнецка, предприниматели южной столицы Кузбасса и журналисты встречаются в зимней проруби не в первый раз - несколько лет назад президент областной федерации, международный арбитр Максим Ивахин и председатель попечительского совета городской шахматной федерации Александр Волобуев предложили оригинальную идею совмещения крещенского купания в проруби с игрой в шахматы.
Инициатива нашла поддержку среди единомышленников. И вот уже в пятый раз любители интеллектуальной игры встречаются на двоеборье.
Главное условие - быть здоровым и непременно заходить в воду разогретым.
Фото: Ярослава Беляева
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