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Шахматы для «моржей»

19 января на базе отдыха “Южная” посёлка Чистая Грива собрались любители шахмат, чтобы сыграть несколько партий в “шахморж” – мини-турнир, совмещающий в себе крещенское купание в проруби и игру шахматы.

Представители шахматной федерации Новокузнецка, предприниматели южной столицы Кузбасса и журналисты встречаются в зимней проруби не в первый раз - несколько лет назад президент областной федерации, международный арбитр Максим Ивахин и председатель попечительского совета городской шахматной федерации Александр Волобуев предложили оригинальную идею совмещения крещенского купания в проруби с игрой в шахматы.

Инициатива нашла поддержку среди единомышленников. И вот уже в пятый раз любители интеллектуальной игры встречаются на двоеборье.

 

Главное условие - быть здоровым и непременно заходить в воду разогретым.

 

Фото: Ярослава Беляева

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kuzbassnews.ru
21/01/2021
Общество
Редакционный материал
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Новости Кузбасса

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