Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Шахтерская доплата подросла

Произошла очередная корректировка доплаты к шахтерской пенсии у  29059 кузбасских пенсионеров – горняков. С 1 августа до 31 октября 2017 г. ее средний размер будет составлять 2752,36 рублей.

Для сравнения, в прошлом квартале средний размер был равен 2455,49 руб. Сумма рассчитывается с учетом стажа подземной работы конкретного гражданина, его заработка и взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности. Максимальный размер выплаты в настоящее время равен  4885,18  рублям.

Напомним, что с 01.01.2011г. вступил в силу Федеральный закон от 10.05.2010г. №84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности». Закон предусматривает дополнительные меры социального обеспечения для работников угольной промышленности в виде ежемесячной доплаты к пенсии.

Это касается тех пенсионеров, которые имеют стаж подземной работы по добыче угля, сланца, на строительстве шахт и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) не менее 25 лет. Либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

Обязательным условием получения доплаты к «основной» пенсии является оставление горняком работы, дающей право на доплату. В случае продолжения или возобновления им трудовой деятельности на шахте, такое право теряется, выплата доплаты к пенсии приостанавливается.

Общество
kuzbassnews.ru
08/08/2017
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Появилось видео столкновения автомобиля и БТР в Кемерово
В сети появилось видео столкновения легкового автомобиля Kia Ceed и БТР на перекрестке улиц...
ДТП в Кузбассе: на трассе Кемерово-Промышленная перевернулась фура
В понедельник, 7 августа, в Промышленновском районе Кемеровской области произошло дорожно-...
В Кузбассе нашли пропавшего 11-летнего мальчика
В Прокопьевском районе пропавшего 11-летнего Александра Кучеренко нашли живым. Об этом сообщили в...
На Сибиряков-Гвардейцев в Кемерово иномарка сбила мужчину-пешехода
В Кемерово на улице Сибиряков-Гвардейцев под колеса иномарки попал мужчина-пешеход, сообщает...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus