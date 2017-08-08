Шахтерская доплата подросла

Произошла очередная корректировка доплаты к шахтерской пенсии у 29059 кузбасских пенсионеров – горняков. С 1 августа до 31 октября 2017 г. ее средний размер будет составлять 2752,36 рублей.

Для сравнения, в прошлом квартале средний размер был равен 2455,49 руб. Сумма рассчитывается с учетом стажа подземной работы конкретного гражданина, его заработка и взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности. Максимальный размер выплаты в настоящее время равен 4885,18 рублям.

Напомним, что с 01.01.2011г. вступил в силу Федеральный закон от 10.05.2010г. №84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности». Закон предусматривает дополнительные меры социального обеспечения для работников угольной промышленности в виде ежемесячной доплаты к пенсии.

Это касается тех пенсионеров, которые имеют стаж подземной работы по добыче угля, сланца, на строительстве шахт и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) не менее 25 лет. Либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

Обязательным условием получения доплаты к «основной» пенсии является оставление горняком работы, дающей право на доплату. В случае продолжения или возобновления им трудовой деятельности на шахте, такое право теряется, выплата доплаты к пенсии приостанавливается.