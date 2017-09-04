Шахтеры «Южного Кузбасса» получили заслуженные награды

411 работников угольной компании «Южный Кузбасс» в День шахтера получили награды за многолетний добросовестный труд.

Указом Президента РФ высокое почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» присвоено трем работникам компании: электрослесарю подземному шахты «Ольжерасская-Новая» Сергею Заикину, горнорабочему очистного забоя подземному шахты «Сибиргинская» и машинисту буровой установки разреза «Красногорский» Александру Куликову. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено водителю автомобиля «БелАЗ» Томусинского автотранспортного управления Геннадию Дерендяеву. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 8 работников компании.

По ходатайству угольной компании ведомственных наград удостоены 27 сотрудника предприятия. В этот список входит и управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий. Ему присвоено звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Также Виктор Николаевич награжден областной наградой – медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» II второй степени.

В рамках празднования Дня шахтера 25 работников компании удостоены юбилейной медали «70 лет Дню шахтера». За многолетний добросовестный труд 6 сотрудников награждены нагрудным знаком «Шахтерская слава» разных степеней, 7 тружеников получили Золотые и Серебряные знаки «Шахтерская доблесть», орденом «За доблестный шахтерский труд» награжден Евгений Ивашура, помощник машиниста экскаватора разреза «Красногорский», медалью «За служение Кузбассу» удостоены 8 работников компании и три сотрудника награждены медалями «За веру и добро». Почетное звание «Заслуженный шахтер Кузбасса» присвоено Николаю Курносенко, электрослесарю подземному шахты имени В.И. Ленина.

Большое количество работников было отмечено городскими и корпоративными наградами. Значителен список награжденных и по ходатайству профсоюзной организации.