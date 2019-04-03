Шерегеш-экспресс предоставляет скидки для пассажиров в купальниках

С 5 про 14 апреля пассажиры «Шерегеш-экспресса», отправляющиеся на фестиваль GRELKA FEST, получат скидку в 50%, предъявив купальник или карнавальный костюм.



«Мы решили поддержать участников популярного фестиваля в Шерегеше, снизив стоимость проезда, чтобы как можно больше туристов смогли принять в нем участие», — сообщил генеральный директор компании «Кузбасс-пригород» Павел Кутловский.



Акция будет действовать в период с 5 по 14 апреля 2019 года. Воспользоваться скидкой по маршруту Новокузнецк-Чугунаш можно только приобретя билет на электропоезд.

Акция не распространяется на проезд в автобусах от ст. Чугунаш до СТК Шерегеш и обратно и на проезд в электропоезде на участке Новокузнецк–Прокопьевск.

Приобрести билет по акции можно в пригородной кассе или в составе электропоезда «Шерегеш-экспресс», предъявив кассиру карнавальный или купальный костюм. Стоимость проезда по акции составит в вагоне первого класса 150 рублей, в вагоне третьего класса – 75 рублей, число поездок не ограничено.



Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера АО «Кузбасс-пригород» 8(800) 700-25-01 или на сайте компании.

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