Шерегеш посетила Ольга Голодец

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и врио губернатора Сергей Цивилев посетили Таштагольский район.

Рабочая группа облетела на вертолете населенные пункты района. Экскурсоводом выступил глава района Владимир Макута, который рассказал о Темиртау, Чугунаше. Пролетая над Таштаголом, особое внимание уделили горе Туманная и губернскому центру горнолыжного спорта и сноуборда, где в двух школах олимпийского резерва занимается 1 тыс. детей и подростков, а также организована реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья по программе «Лыжи мечты».

Гости осмотрели такие достопримечательности как останцы Верблюды, Поклонный крест, любимую фрирайдерами Каменную речку. После ознакомились с действующими секторами СТК «Шерегеш»— сектором Е и сектором А.

Ольга Голодец и Сергей Цивилев приняли участие в открытии нового скоростного подъемника «Мустаг-4», приуроченное к Дню шахтера. Это событие дало старт началу освоения сектора В. На церемонии также присутствовали воспитанники молодежного лагеря. Подъемник длиной 3 км может поднимать до 4 тыс. людей в час. Гости стали первыми пассажирами новой канатной дороги.

Затем состоялось совещание под открытым небом, на котором обсуждались перспективы развития курорта.

«Шерегеш — бриллиант нашего туристического кластера, — отметил Сергей Цивилев. — Причем туристический кластер намного больше Шерегеша, он охватывает весь Кузбасс. В нашем регионе много удивительных мест. Конечно, мы будем поддерживать и развивать популярный кузбасский курорт. Шерегеш — наш бренд».