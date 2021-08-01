Шесть многоквартирных домов сдадут в Юрге в этом году

В годе идет застройка квартала европейского типа «Альпийский парк», там сдадут три пятиэтажных дома.
Еще один дом строители возведут в четвертом микрорайоне города.
Две «социальные» четырехэтажки строят на месте снесенных домов по ул. Ленинградская. В 2021 году возведут 25 тыс. кв. м жилья.
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