Шесть многоквартирных домов сдадут в Юрге в этом году

В годе идет застройка квартала европейского типа «Альпийский парк», там сдадут три пятиэтажных дома.

Еще один дом строители возведут в четвертом микрорайоне города.

Две «социальные» четырехэтажки строят на месте снесенных домов по ул. Ленинградская. В 2021 году возведут 25 тыс. кв. м жилья.