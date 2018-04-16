Школа искусств № 43 – лауреат областного фестиваля – конкурса «Поющая весна»

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11 апреля в Новокузнецке состоялся XV Открытый областной фестиваль – конкурс детских хоровых коллективов «Поющая весна», посвященный 400-летию г. Новокузнецка и 75-летию Кемеровской области. В хоровом форуме приняли участие более двадцати образовательных учреждений культуры: детские музыкальные школы, школы искусств и дома творчеств, представляющие десять городов и поселков Кузбасса. Хор средних классов «Вдохновение» школы искусств № 37 пос. Малиновка стал лауреатом III степени (руководитель хора Кузнецова О.А., концертмейстер Раевская А.А.)
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