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Школа искусств № 43 – лауреат областного фестиваля – конкурса «Поющая весна»

11 апреля в Новокузнецке состоялся XV Открытый областной фестиваль – конкурс детских хоровых коллективов «Поющая весна», посвященный 400-летию г. Новокузнецка и 75-летию Кемеровской области. В хоровом форуме приняли участие более двадцати образовательных учреждений культуры: детские музыкальные школы, школы искусств и дома творчеств, представляющие десять городов и поселков Кузбасса. Хор средних классов «Вдохновение» школы искусств № 37 пос. Малиновка стал лауреатом III степени (руководитель хора Кузнецова О.А., концертмейстер Раевская А.А.)

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
16/04/2018
Культура
Калтан
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Новости Кузбасса

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