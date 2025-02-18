Школьники из «полицейского класса» встретились с сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Белово

Накануне Дня органов внутренних дел на транспорте состоялось третье занятие «полицейского класса» средней общеобразовательной школы №11 города Белово. На этот раз транспортные полицейские пригласили ребят познакомиться с деятельностью линейного отдела МВД России на станции Белово.

Заместитель начальника полиции Алексей Кокорин познакомил школьников с особенностями работы дежурной части, порядком регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, управлением нарядами транспортной полиции, несущими службу на различных объектах. Специалист кадрового подразделения Кирилл Никешин познакомил школьников с направлениями и программами обучения в высших учебных заведениях системы МВД России и о правилах приема на службу. Специалист по воспитательной работе Оксана Захваткина рассказала учащимся из «полицейского класса» об истории образования транспортной полиции и ЛО МВД России на станции Белово, после чего провела экскурсию по «Аллее славы», где увековечены имены сотрудников органов внутренних дел, удостоенных государственных наград за самоотверженность и мужество при выполнении служебных обязанностей. В завершении визита старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Ксения Мочалова напомнила школьникам о правилах безопасного поведения, в том числе в виртуальном пространстве, об ответственности, наступающей для несовершеннолетних за правонарушения и преступления.

Фото: ЛО МВД на транспорте