Школы искусств Калтана выпустили еще одно поколение талантливых ребят

Свидетельства об окончании учреждений дополнительного образования получили 64 юных калтанца. Город пополнился молодыми художниками, музыкантами, певцами, хореографами и мастерами.

Выпускной вечер прошел в ДК «Энергетик».

Участников праздника поздравила заместитель главы округа по социальным вопросам А.Б. Клюева. Она поблагодарила преподавателей и родителей детей за ежедневный кропотливый труд, а выпускникам пожелала продолжить образование в сфере культуры и искусства и вернуться в родной город для работы.

Состоялось вручение муниципальной премии одаренным детям и талантливой молодежи «Триумф». Заместитель главы отметила достижения творческих коллективов школы искусств № 42: ансамбля народного танца «Задоринка» (руководитель Бутарева Д. В.) и ансамбля бального танца «Полёт» (руководитель Болотова Ю. С.), а также творческих коллективов ДК «Энергетик»: вокальной студии «Diez» (руководитель Бочкарева Ю.С.) и вокального коллектива «Поколение Next» (руководитель Кайдорина В.А.). Подарком для них стали сертификаты в размере десяти тысяч рублей. Лауреатами премии «Триумф» стали 18 ребят.

Благодарственными письмами администрации округа награждены 27 выпускников.

Праздничный вечер завершили творческие выступления ребят на сцене.

В фойе ДК «Энергетик» все желающие могли посмотреть выставку дипломных работ выпускников по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. И тут было на что посмотреть. Картины созданы ребятами не только с помощью гуаши и акварели, на холсте и батике. Здесь были представлены работы, выполненные с помощью крупы (горох, пшено, рис, фасоль), пластилина, травы (соломка, рогоз), опилок. Также можно было увидеть работы в техниках "ниткография" и "выжигание по дереву".