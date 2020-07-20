Шмелиные семьи – крылатые помощники

В конце июля 2020г. компания ООО “Адамант” завезла авиатранспортом в Кемеровскую область-Кузбасс (г. Новокузнецк) 35 шмелиных семей из г.Воронежа – это порядка 3500 шт крылатых насекомых, предназначенных для естественного опыления сельскохозяйственных культур и цветов.
Шмели происследованы БУВО “Воронежская областная лаборатория” на инфекционные заволевания пчёл, в том числе на европейский и американский гнилец, с полученным отрицательным результатом.
Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу нарушений требований ветеринарного законодательства РФ не установлено.
05/08/2020
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