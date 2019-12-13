Шорские поселки оснастят солнечными батареями

Более 200 подворий в 38 отдаленных шорских поселках будут электрифицированы солнечными батареями.

Планируется в каждом дворе установить солнечные панели, инвертор, аккумуляторный блок, чтобы обеспечить 2,5-3 кВт электроэнергии круглосуточно. Этого достаточно для работы бытовой техники — холодильника, стиральной машины, телевизора. И, если сами панели имеют срок использования до 30 лет, то даже самые современные аккумуляторы работают максимум 10 лет. Их замена будет обязанностью жителей, как и поддержание установки в работоспособном состоянии.



В качестве экспертов для разработки технических решений привлекаются специалисты «Россети Сибирь», у компании есть опыт реализации подобных проектов.



Программа по электрификации отдаленных таежных поселков Таштагольского района будет финансироваться из областного и местного бюджетов. По предварительным оценкам, требуется около 50 млн рублей, завершить ее реализацию планируется к 9 августа 2020 — к Международному Дню коренных народов мира.

Фото: пресс-служба АКО