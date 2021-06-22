Шорский национальный праздник «Албыга-Пайрам – 2021» прошел в Калтане

На «Албыга-Пайрам» в село Сарбала приехали делегации Таштагола, Междуреченска, Осинников, Мысков, Новокузнецка и Калтана. Около 250 человек окунулись в атмосферу праздника и уюта шорского народа.
В рамках праздника каждая делегация представляла свой родовой стан с его оформлением, национальными блюдами и изделиями декоративно-прикладного искусства. На площадках прошли конкурсы: визитная карточка делегации «Туган Эм», конкурс на лучшее оформление шорского национального стана «Кеп-Сöс», семейный конкурс «Мен Толум» и традиционные спортивные состязания. Богатыри соревновались в национальной борьбе «Куреш», перетягивании каната, метании камня, стрельбе из лука, беге, мини-футболе.
По итогам всех состязаний победила делегация города Мыски, второе место у Калтана, замкнул тройку призеров Междуреченск. Завершился праздник развлекательной программой.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
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