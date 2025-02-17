Штраф в размере 200 тысяч рублей выплатит кузбассовец за незаконный оборот 550 литров спиртосодержащей продукции

Житель Мариинска в соседнем Тяжинском муниципальном округе Кузбасса незаконно приобрёл спиртосодержащую жидкость в количестве более 550 литров с целью дальнейшего извлечения личной материальной выгоды. Позже в суде пояснял, что приобретённым спиртом планировал промывать автозапчасти и изготавливать стеклоотмывающую жидкость.

Из материалов уголовного дела следует, что 32-летний мариинец в одном из посёлков Тяжинского муниципального округа Кузбасса приобрёл спиртосодержащую жидкость в 122 полимерных пятилитровых канистрах за 60 тысяч рублей. Не имея соответствующей лицензии, приобретённую спиртосодержащую продукцию на автомобиле своего тестя «UAZ PATRIOT» перевёз в надворную постройку своего дома – «летнюю кухню», где стал хранить для использования в личных целях и дальнейшего получения материальной выгоды.

Преступная деятельность жителя Мариинска была пресечена через два дня после «выгодной» сделки сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России «Мариинский», которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в гараже мариинца незаконную продукцию. Общий объём изъятой из незаконного оборота спиртосодержащей жидкости составил более 550 литров на общую сумму около 190 тысяч рублей, что является крупным размером.

После возбуждения уголовного дела мариинец пояснял, что не согласен с квалификацией его действий по Уголовному кодексу Российской Федерации. Утверждал, что совершил административное правонарушение, так как приобрёл спиртосодержащую жидкость для собственных нужд. В связи с тем, что он занимается ремонтом автомобилей, приобретённым спиртом планировал промывать автозапчасти, а в последующем изготавливать стеклоотмывающую жидкость.

Тем не менее, в ходе рассмотрения Мариинским городским судом Кемеровской области уголовного дела вина мариинца в незаконном обороте крупного размера спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии была полностью доказана.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с рассрочкой его выплаты в течение восьми месяцев по 25 тысяч рублей ежемесячно.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд