СибГИУ открыл Центр цифровой металлургии

В СибГИУ открылся Центр цифровой металлургии. На его создание ЕВРАЗ выделил более 10 миллионов рублей.

В торжественной церемонии участвовали министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергей Пфетцер, ректор СибГИУ, доктор технических наук Алексей Юрьев, технический директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко, директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» в ЕВРАЗе Алексей Пырин, директор регионального центра подготовки персонала «ЕВРАЗ-Сибирь» Алексей Домнышев, руководители ЕВРАЗ ЗСМК, преподаватели СибГИУ, студенты. Открывая торжество, Сергей Пфетцер отметил, что сейчас не просто открываются новые учебные лаборатории, а укрепляется тройственный союз «золотого треугольника»: образование – наука -производство.

В Центре цифровой металлургии расположены лаборатория виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) и лаборатория моделирования процессов управления металлургического производства. В них одновременно смогут обучаться более 30 студентов. Будущие металлурги смогут виртуально выплавлять сталь с заданными параметрами, выпускать рельсы и другой продукт в условиях, визуально приближенных к реальному производству. Например, задание выплавить сталь определенной марки является вполне выполнимым здесь и сейчас: если студент сделает верные расчеты, то получит виртуальный образец многотонного выпуска качественного металла с низкой себестоимостью.

Тренажеры отечественного производства: их выпустила челябинская компания «Sike».

Ректор СибГИУ А.Б.Юрьев: «Мы надеемся, что новые лаборатории успешно опровергнут устаревшие представления о металлургии как о грязном производстве. Чтобы выплавить сталь, нужен грамотный инженер, управляющий процессом через цифровые устройства. Эти лаборатории могут служить повышению квалификации уже работающих инженеров».

Фото: СибГИУ