«Сибиргинская» шахта «Южного Кузбасса» добыла за 20 лет почти 18 миллионов тонн угля

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») отметила 20-летие со дня ввода в эксплуатацию шахты «Сибиргинской». За 20 лет здесь добыто 17,7 млн тонн угля, пройдено более 77 тысяч погонных метров горных выработок.

Строительство шахты началось в 1999 году, в 2002 был подписан акт государственной комиссии о сдаче шахты в эксплуатацию. Построены путевой, конвейерный, фланговый и вентиляционный стволы, магистральные выработки, вентиляторная установка, котельная, склад, противопожарная насосная и насосная производственного водоснабжения, отстойники, силовые и осветительные линии, запущена первая лава 3-1-1. И уже через год, в 2003 году, работники «Сибиргинской» добыли свой первый миллион.

При строительстве шахты использовались самые передовые технологии. Благодаря этому только первоочередная отработка имеющихся запасов рассчитана на 25 лет, а в более далекой перспективе – до 2052 года.

Запуск шахты позволил создать свыше 600 новых рабочих мест для жителей Новокузнецка, Осинников, Междуреченска и Мысков. Сегодня шахта «Сибиргинская» продолжает расти и развиваться.

На торжественном собрании в честь юбилея шахты 54 работника «Сибиргинской» получили городские, корпоративные, профсоюзные и ведомственные награды за многолетний, добросовестный труд. В том числе орден «За доблестный шахтерский труд» III степени, медаль «За служение Кузбассу».

«Шахта «Сибиргинская» – одно из лучших и передовых подразделений «Южного Кузбасса», – говорит управляющий директор угольной компании «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"