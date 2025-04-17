Сибирскому округу Росгвардии вручен орден Жукова

Указом Президента Российской Федерации за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения служебно-боевых задач, Сибирский округ Росгвардии награжден орденом Жукова.

По поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Героя России генерала армии Виктора Золотова в церемонии награждения оперативно-территориального объединения принял участие заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Владислав Ершов. В торжественной обстановке он вручил удостоверение к ордену Жукова командующему Сибирским округом Росгвардии генерал-полковнику Николаю Маркову, а к его личному штандарту прикрепил государственную награду.

В торжественном мероприятии, которое состоялось на сцене государственного концертного зала имени А.М. Каца города Новосибирска, приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, представители взаимодействующих министерств и ведомств, личный состав новосибирского гарнизона войск национальной гвардии и члены их семей.

Обращаясь к присутствующим, заместитель директора Росгвардии поздравил весь личный состав Сибирского округа войск национальной гвардии с обретением почетного статуса – «орденоносный».

«Вот уже полвека Сибирский округ войск национальной гвардии твердо стоит на страже мира и спокойствия региона и страны! — отметил генерал-полковник Владислав Ершов. — Боевой путь соединения – это летопись мужества и отваги личного состава, их несгибаемой воли и преданности Родине. Вся история округа наполнена яркими событиями и волнующими эпизодами службы Отечеству».

Заместитель главы ведомства обратил внимание на то, что это знаменательное событие проводится в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 46-й годовщины образования округа. За мужество, отвагу и героизм 169 человек навечно зачислены в списки частей, более 4 тысяч военнослужащих и сотрудников округа награждены государственными наградами, а пятеро из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации.

Отдельные слова благодарности генерал-полковник Владислав Ершов адресовал ветеранам за весомый вклад в становление и развитие округа, заложенные славные традиции, которые вдохновляют молодое поколение бойцов и офицеров на новые подвиги и достойное служение Отечеству.

Заместитель директора Росгвардии особо поблагодарил военнослужащих и сотрудников, которые сейчас находятся в районе специальной военной операции, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и отвагу, взаимопомощь и выучку, с честью и достоинством продолжают выполнять широкий спектр служебно-боевых задач, обеспечивают безопасность объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп, проводят мероприятия по обнаружению схронов с оружием и боеприпасами, осуществляют разминирование.

Результаты ратного труда по достоинству оценивает общество и руководство страны.

По поручению директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова генерал-полковник Владислав Ершов вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач. Военнослужащие и сотрудники ведомства удостоены медалей Жукова, Луки Крымского, «За отличие в охране общественного порядка». Командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Николай Марков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, а командир красноярского соединения Росгвардии генерал-майор Фёдор Маков – орденом «За военные заслуги».

Генерал-полковник Владислав Ершов поздравил командование и личный состав с вручением заслуженных государственных наград и выразил уверенность, что личный состав и впредь будет с честью выполнять любые поставленные задачи, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь, стоять на страже законных интересов наших граждан, приумножая доблесть, славу и честь войск национальной гвардии.

«Служение Родине само по себе – величайшая награда для каждого из нас, а награждение Сибирского округа орденом Жукова является высокой оценкой результатов служебно-боевой деятельности объединения», — сказал в ответном слове командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Николай Марков.

Завершилось торжественное мероприятие концертом. Перед собравшимися выступили государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны», военный оркестр и ансамбль песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, артисты Новосибирской государственной филармонии, а также творческие коллективы региона.

В ходе рабочей поездки генерал-полковник Владислав Ершов посетил Новосибирский государственный художественный музей. Директор музея Екатерина Болдырева лично провела экскурсию для делегации Росгвардии по двум экспозициям: «Репин. Шишкин, Айвазовский и другие. Шедевры русской живописи» и «Слава российского оружия». Экспонаты из собрания Тульского государственного музея оружия демонстрируются в Новосибирске в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель директора Росгвардии и представители командования Сибирского округа ознакомились с уникальными музейными образцами стрелкового и холодного оружия и военной формы.

Справочно:

Сибирский округ войск национальной гвардии Российской Федерации ведет свою историю с 23 апреля 1979 года, когда на основании приказа Министра Внутренних Дел СССР, с целью совершенствования оперативного управления соединениями и воинскими частями внутренних войск, в Новосибирске было сформировано Управление внутренних войск МВД СССР по Западной Сибири. За четыре десятилетия округ не единожды реформировался, а в 2016 году вошел в состав войск национальной гвардии.

На протяжении своей истории округ выполнял различные задачи, в числе которых – обеспечение режимов чрезвычайного положения в крупных городах советских республик Закавказья, восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике, участие в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Обеспечил безопасность крупных международных мероприятий, таких как Олимпийские игры 1980 года в городе Москве, Спартакиада народов СССР 1986 года, Зимние Олимпийские игры 2014 года в городе Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 года.

В апреле прошлого года округ отметил 45-летний юбилей. За все это время тысячи военнослужащих и сотрудников оперативно-территориального объединения награждены государственными и ведомственными наградами.

Сегодня личный состав округа продолжает успешно выполнять задачи, возложенные на войска национальной гвардии, в том числе в рамках проведения специальной военной операции.

Фото: Росгвардия