Скучать на пенсии не приходится

Старшее поколение калтанцев приняло участие в спартакиаде. Организатором мероприятия выступил Центр социального обслуживания Калтанского городского округа совместно с Управлением молодежной политики и спорта. За победу боролись четыре команды, в каждой по семь человек. Программа соревнований включала скандинавскую ходьбу (100 м), бег с мячом, бросок мяча в корзину и в ворота. Участники соревнований награждены дипломами и грамотами. Силы спортсмены серебряного возраста восстановили ароматным чаем с булочками.

Пока одни пенсионеры проявляли спортивный азарт и волю к победе, другие наслаждались культурной программой. Новая группа социальных туристов посетила Новокузнецкий драматический театр, где посмотрела выступление Астраханского ансамбля песни и танца «Жемчужина Нижнего Поволжья». Волнующие танцы калмыцкого, татарского, азербайджанского и других народов, популярные русские и казачьи песни подарили зрителям добрые эмоции и чувство отличного отдыха. Доставка туристов до театра и обратно осуществлялась на «социальном такси».

Напомним, мероприятия, направленные на улучшение качества жизни старшего поколения, разрабатываются учреждениями социальной сферы города в рамках национального проекта «Демография».