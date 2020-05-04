Следователи оказывают адресную помощь нуждающимся в ней пожилым людям

Следователи Центрального следственного отдела города Кемерово следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу в рамках акции «Без внимания не останутся!» оказали адресную помощь Александру Фроловичу Шураеву. Человек в областном центре известный - офтальмолог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, ветеран труда и кавалер ордена Трудового Красного Знамени, председатель правления Кемеровского областного отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашизма.

В жизни Александра Шураева было время, которое он бережно хранит в памяти, потому что было страшно, потому что все преодолел и выжил. В августе 1943 года 14-летним подростком Саша был угнан немцами на принудительные работы в Германию, его семья тогда проживала в Орловской области. Он выполнял различные работы: разборка развалин зданий после бомбежек, уборка производственных помещений. Что такое голод, холод и унижение от фашистов, знает не понаслышке.

Александр Фролович проживает один, учитывая преклонный возраст и необходимость поддержания режима самоизоляции, он обратился к сотрудникам следственного отдела по Центральному району города за помощью в приобретении необходимых ему продуктов питания, а учитывая закрытые библиотеки, попросил приобрести любые печатные издания. Объединившись с работником библиотеки, следователи передали Александру Фроловичу все необходимое. Приняв продукты, он поблагодарил за заботу и внимание.

Александр Фролович до сих пор принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи. По его инициативе издана книга воспоминаний бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Колыбельная песня Аннушки» и сооружен в Кемерове на Аллее Героев памятный знак «Жертвам фашизма».