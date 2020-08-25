Следует поторопиться

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает, о том, что завершается период детских выплат по Указу президента. До конца приема заявлений от родителей и опекунов, которые ещё не воспользовались своим правом на получение выплат на детей до 16 лет, осталось чуть больше месяца.

Несмотря на то, что заявления на выплату можно подать до 1 октября, приглашаем родителей поторопиться, а не откладывать это на последние дни.

Напомним, что родители или опекуны могут получить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей на детей от 0 до 3 лет, единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

Родители могут подать заявления на портале госуслуг, опекуны и попечители – в клиентских службах ПФР или в МФЦ. При этом, каких-либо документов представлять не требуется. Главное точно указать в заявлении ФИО и СНИЛС заявителя, ФИО и СНИЛС ребенка, номер актовой записи свидетельства о рождении и расчетный счет заявителя, куда поступят деньги.

После выплаты денежных средств на счета родителей либо опекунов беззаявительно на основании сведений, поступивших в ПФР по первым выплатам, на каждого ребенка будут перечислены дополнительные 10 тыс. руб.

Обращаем внимание, что при достижении ребенком возраста 3 лет в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года включительно семьи с детьми имеют право на получение единовременной выплаты. При этом заявление о предоставлении единовременной выплаты в отношении такого ребенка принимается не ранее месяца, в котором ребенок достиг указанного возраста.

ОПФР по Кемеровской области - Кузбассу предлагает не затягивать с подачей заявления.

Если нет возможности подать электронное заявление на портале госуслуг, это можно сделать в ближайшем МФЦ или клиентской службе Пенсионного фонда.

Для оперативной связи со специалистами ПФР граждане могут воспользоваться телефонами, указанными на сайте ПФР (pfrf.ru) в разделе «Контакты региона».