Служба похоронного дела в Кузбассе оштрафована за нарушение санитарного законодательства при захоронении мариинца

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, дело об административном правонарушении было возбуждено заместителем прокурора г.Мариинска в результате выездной проверки по обращению местного жителя о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании закрытого городского кладбища. По результатам проверки было подтверждено, что действительно ранее было осуществлено захоронение умершего мариинца на территории закрытого кладбища в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника.

В конце октября 2022 года в Мариинский городской суд Кемеровской области поступило дело об административном правонарушении в отношении муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Мариинского муниципального округа», допустившего нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за совершение которого для юридических лиц предусмотрен штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что в прокуратуру г.Мариинска поступила жалоба местного жителя о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании закрытого кладбища, расположенного в городе Мариинск на улице Пальчикова. По обращению совместно со специалистом Роспотребнадзора прокуратурой была организована проверка, в результате которой было подтверждено, что на территории закрытого кладбища в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника (на расстоянии 14 метров от самого скотомогильника) было произведено захоронение умершего мариинца, что является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства.

В судебном заседании директор «похоронной службы», признав факт правонарушения, пояснила, что у них ведётся журнал захоронений, согласно которому мариинца должны были похоронить в другом месте, однако захоронили на месте сибиреязвенного скотомогильника. Дополнительно сообщила, что «финансовое положение организации плачевное, оно находится на грани банкротства», в подтверждение чего представила документы из Федеральной налоговой службы.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении вина предприятия в его совершении была доказана.

Учитывая обстоятельства совершённого организацией правонарушения, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, а также с учётом имущественного и финансового положения предприятия, суд посчитал правильным снизить размер штрафа до минимально возможного.

В итоге «Специализированной службе по вопросам похоронного дела Мариинского муниципального округа» суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

В настоящее время постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

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