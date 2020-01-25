Служебная собака Запал помогла полицейским задержать наркосбытчика

37-летний ранее неоднократно судимый житель Кировского района Кемерово распространял наркотики бесконтактным способом. Информация об этом поступила в полицию.



В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Автомобиль ВАЗ-2107, на котором он передвигался , был досмотрен с применением служебно-розыскной собаки Запал. В результате в карманах одежды задержанного и в салоне транспортного средства были обнаружены более 20 свертков с неизвестным веществом. Проведенная экспертиза показала, что это героин общей массой более 5 граммов, что является крупным размером. Полицейские выяснили, что задержанный бесконтактным способом получал крупные партии запрещенных веществ, фасовал их на дозы и распространял через систему тайников. Он был задержан непосредственно перед тем, как оборудовать очередные «закладки».



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области