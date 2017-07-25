Смелый гол от скромного футболиста!

Спортивные состязания XIЛетней Спартакиады ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») в самом разгаре. Во второй день соревнований на футбольном поле яблоку негде упасть – стадион буквально заполонили болельщики. И громкой «кричалкой», и добрым наставлением поддерживают они своих спортсменов, которые уже пополнили копилку Спартакиады первыми зрелищными голами. Сегодня энергетики разыгрывают первый и второй полуфинал футбольного матча.

С самого утра над стадионом сгустились тучи. Но участники летней Спартакиады МРСК Сибири настроены твердо – матч состоится в любую погоду. Эту погоду на соревнованиях создают спортсмены, которые показывают неповторимые комбинации, яркие атаки, эмоциональные и победные попадания в ворота.

«Футболист – это, своего рода, универсальный солдат на поле: он должен отражать атаки, стоять на обороне, обеспечивая защиту ворот, и, естественно, отправлять мяч прямо в цель, - уверен главный защитник команды «Омксэнерго», инженер Иван Сметанин.

С «кожаным мячом» Иван не расстается с десяти лет. Влюбившись в футбол с самого детства, энергетик продолжает совершенствовать свои навыки. Есть и результаты, о которых футболист скоромно умалчивает, зато какие смелые голы забивает на Спартакиаде!

«Любой спорт – это движение, здоровый образ жизни, энергия и долгожданный вкус победы. В этом виде спорта «работают» не только ноги, но и голова, - утверждает спортсмен. – На футбольном поле комбинация игры строится в головах игроков не хуже, чем в шахматах. Во время игры мы делим поле на секторы, где каждый участник, отвечает за свой участок. Не удивляйтесь, «шах» и «мат» бывают даже в футболе!».

По итогам первого дня лидерские позиции команды Омска очевидны. Спортивная борьба за место на пьедестале почета еще продолжается. С каждым днем спортсмены улучшают результаты, наращивают темпы, ставят новые рекорды. Как говорится, вошли во вкус, «сыгрались» и чувствуют себя в Кузбассе, как дома. Энергетика здешних мест буквально «заряжает» на победу!