Смешанные боевые единоборства

На Троицу к кладбищам Кемерова пустят дополнительные автобусы В выходные в связи с празднованием Троицы в расписании автобусных маршрутов произойдут изменения....

В Кузбассе объявили штормовое предупреждение Синоптики дали прогноз на последний день весны.

Остров нудистов и стерлядь в Томи: каким был Кемерово 100 лет назад Остров посреди Томи был излюбленным местом нудистов, а в реке водилась рыба, которая в копчёном...