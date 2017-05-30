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Смешанные боевые единоборства

В Прокопьевске состоялось открытое первенство клуба «СИБИРЬ БОЕВАЯ» по смешанным боевым единоборствам (ММА).
Тяжинский район представляла команда воспитанников детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера Семена Валерьевича Никифорова.
В весовой категории до 57 кг. Максим Константинов завоевал золотую медаль. В весовой категории до 62 кг. отличились тяжинские ребята – Телек Асануканов занял второе место, а Иван Лойченко вышел на третье место.

Спорт
Прокопьевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/05/2017
Спорт
Прокопьевск
Тяжин
Новости Кузбасса

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