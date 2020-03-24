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Собственник подкарантинной продукции не осуществил гашения карантинного сертификата.

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля за поступающей подкарантинной продукцией на территорию Кемеровской области в начале 2020 года был выявлен факт административного правонарушения, а именно: в адрес индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в Тяжинском районе Кемеровской области поступила подкарантинная продукция семена пшеницы яровой в количестве 20 тонн из Томской области, в сопровождении карантинного сертификата. Индивидуальный предприниматель в нарушение Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» не известил Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции (ч. 1 ст. 32), а также в нарушение закона собственник подкарантинной продукции не осуществил гашения карантинного сертификата путем внесения сведений о завершении перевозки партии пшеницы яровой в ФГИС «Аргус-Фито» в установленный срок - в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции( ч. 8 ст. 21).

По факту выявленного нарушения возбуждено административное дело. Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ.

Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) направлен на выявление карантинных вредных организмов и осуществляется в целях предотвращения заноса и распространения карантинных объектов при перемещении подкарантинной продукции по территории РФ. Семенной материал (семена) является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска, относится к Перечню подкарантинной продукции на которую выдается карантинный сертификат.

Общество
kuzbassnews.ru
24/03/2020
Общество
Новости Кузбасса

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