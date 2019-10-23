Социальные услуги: выбор на 2020 год сделан

Подавляющее большинство федеральных льготников*, проживающих в Кузбассе, предпочитают натуральной форме предоставления набора социальных услуг (НСУ) денежную. Такие результаты показала обработка заявлений о выборе способа получения НСУ на 2020 г. в территориальных органах ПФР по Кемеровской области.

Так, в регионе насчитывается 257 308 федеральных льготников. Из них в 2020 году льготы полностью в натуральной форме будут получать 50 464 человека, а целиком в денежном виде – 174 365 кузбассовцев. Оставшиеся выбрали часть соцпакета в денежном, а часть – в натуральном эквиваленте.

Напомним, что НСУ - это льготы, которые включают в себя предоставление лекарственных препаратов, путевки на санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту лечения и обратно. Льготники, по желанию, могут получать полный набор услуг, или выбрать вместо него или одной из его частей денежную компенсацию. Общая стоимость набора в 2019 году составляет 1121,42 руб. в месяц.

Выбор, сделанный получателями НСУ в своих заявлениях до 1 октября 2019 года, начнёт действовать с 1 января 2020 года. Если кто-то из них изменит свое решение, он может обратиться с новым заявлением до 1 октября 2020 года. Соответственно, условия этого заявления будут действовать с начала 2021 года.

*К категории федеральных льготников относятся ветераны и участники Великой Отечественной войны; инвалиды, в том числе инвалиды детства; ветераны боевых действий; участники ликвидации чернобыльской аварии и пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.