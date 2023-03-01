Социальный фонд в Кузбассе назначил более 400 ежемесячных выплат из маткапитала после вступления в силу новых правил

406 семей Кемеровской области начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала после вступления в силу изменений, которые расширили возможности распоряжения средствами. Из них 4 семьи оформили две и более выплаты на каждого ребенка до 3 лет.

Отметим, что с этого года еще больше родителей могут получать выплату из материнского капитала. Теперь она предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум ребенка, установленный в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. В Кузбассе он составляет 13299 рублей в месяц.

Как и прежде, выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе без учета имущественной обеспеченности и занятости родителей. Таким образом, если в семье есть несколько детей до 3 лет, а при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, родители могут оформить еще одну выплату. Заявление при этом подается на каждого ребенка по отдельности.

Напомним, возможности использования материнского капитала были расширены вместе с введением единого пособия для семей с детьми. Причем родители могут одновременно получать и единое пособие, и выплату из маткапитала на одних и тех же детей.

Важно отметить, что при обращении семьи за единым пособием ежемесячная выплата за счет средств маткапитала, назначенная до 2023 года, будет прекращена. Для ее возобновления необходимо заново подать корректно заполненное заявление с указанием всех членов семьи через портал госуслуг или лично в клиентских службах Социального фонда, либо в МФЦ. Все остальные документы фонд запросит самостоятельно.

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней. Последующие перечисления будут производиться с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячная выплата из маткапитала.

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